Mascali, le forbiciate e il racconto del testimone: «Tra Antonio e Giampiero c’è anche una donna contesa»

il caso

Il delitto di via Roma con un uomo ucciso dal rivale al culmine di una lite

Una comunità sotto choc. Incredula. Nel quartiere popolare di via Roma, teatro della sanginosa baruffa finita in tragedia, in pochi vogliono commentare.

Antonio Raciti, 41anni, è stato ripetutamente colpito al collo e al torace da una serie di forbiciate. Ad agire, in pieno giorno, è stato Giampiero Blanco, 48 anni, che ha affrontato la vittima per strada, a pochi metri dalla propria abitazione, all’angolo tra via Roma e via Ruggero Magno.

Vittima e carnefice erano probabilmente divisi da dissidi personali; i due si sarebbero incontrati forse per un chiarimento su una relazione con la stessa donna. E’ questa la novità delle ultime ore emersa nelle indagini condotte dai Cc. Nelle parole di un testimone oculare, vicino di casa di Blanco e amico della vittima, il racconto dell’orrore che si è consumato in pieno centro a Mascali e la conferma di un possibile movente.

«Antonio Raciti – racconta Fabio – a quanto pare aveva scoperto che la fidanzata si vedeva con l’assassino. Una relazione che l’uomo aveva scoperto da poco e che si è rivelata fatale poichè Raciti ha un vuoto affettivo importante avendo perso i genitori, e un fratello che lavora in Svizzera. Ho assistito alla drammatica colluttazione, ho visto Antonio che era stato colpito al collo e al torace, sanguinava vistosamente. Sono stati lunghi interminabili secondi. Antonio ha compiuto qualche passo a piedi e poi si è accasciato. Mi ha chiesto dell’acqua. Era ancora cosciente. E farfugliava qualche frase sconnessa. Gli ho tenuto la mano prima di lasciarlo ai sanitari del 118».