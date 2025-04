Mascalucia: inseguita e speronata dall’ex che aveva il divieto di avvicinamento, chiama i carabinieri che lo arrestano

ATTI PERSECUTORI

I militari hanno predisposto un posto di blocco lungo la strada percorsa dalla donna

Dopo aver raccolto richiesta di aiuto di una donna di 40 anni di Mascalucia, i carabinieri della locale stazione sulla base degli indizi raccolti hanno arrestato un 38enne del posto con l’accusa di percosse ed atti persecutori.

L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e al divieto di avvicinamento alla 40enne — misura scaturita da una denuncia presentata dalla stessa donna per comportamenti precedenti — ha violato le restrizioni imposte. La vittima, spaventata dalla presenza dell’uomo e temendo per la propria incolumità, è stata costretta a contattare telefonicamente i Carabinieri per chiedere un intervento immediato.

Il 38enne, infatti, intorno alle ore 19, incurante delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, avrebbe raggiunto Misterbianco a bordo della propria utilitaria, dirigendosi nei pressi del luogo di lavoro dell’ex compagna. Dopo aver atteso che la donna salisse sulla sua vettura per fare rientro a casa, si sarebbe avvicinato al mezzo, rivolgendole una richiesta pretestuosa di denaro attraverso il finestrino.

A quel punto, la reazione della donna è stata immediata: spaventata, avrebbe tentato di chiudere il finestrino del veicolo, ma l’uomo avrebbe reagito afferrandola per un braccio. La 40enne, riuscita a divincolarsi dalla presa, è comunque riuscita a mettere in moto e ad allontanarsi in direzione di Mascalucia. Tuttavia, i minuti successivi si sarebbero trasformati in un incubo: l’uomo l’avrebbe inseguita con la propria auto, speronandola più volte nella parte posteriore del veicolo.

La vittima, naturalmente terrorizzata, ha immediatamente contattato tramite il 112, la centrale operativa dei Carabinieri di Catania. L’operatore ha attivato le procedure d’emergenza, quindi, mentre disponeva l’invio delle pattuglie disponibili sul territorio lungo il percorso indicato dalla vittima, ha mantenuto il contatto telefonico, cercando di rassicurare la donna.

Intanto le pattuglie e avevano predisposto un posto di blocco in un punto strategico lungo la strada percorsa dalla donna, nei pressi del comune di Mascalucia. E dopo pochi minuti sono arrivati la donna e l’ex compagno. L’uomo è stato bloccato e messo in sicurezza dagli investigatori mentre si trovava ancora a bordo della propria utilitaria.

La donna, alla vista degli equipaggi dell’Arma, ha tirato un sospiro di sollievo e, visibilmente scossa, è stata subito rassicurata e assistita dai Carabinieri, che le hanno offerto protezione e supporto dopo i momenti di panico vissuti.