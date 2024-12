Materiale pirotecnico: ecco le varie categorie e le regole per l’acquisto in sicurezza

La scheda tecnica

La vendita è autorizzata soltanto ai maggiorenni ma per una tipologia anche verso i minorenni che però abbiano già compiuto i 14 anni

Ma quante tipologie ci sono di fuochi d’artificio? Si suddividono per categorie, con regole precise per l’acquisto e la destinazione d’uso. Il nucleo artificieri della questura ci ha fornito le schede tecniche.

I fuochi d’artificio possono essere di quattro categorie F1, F2, F3 ed F4.F1: il rischio di pericolosità è basso e si possono utilizzare in spazi confinanti, compresi gli interni di edifici o abitazioni. Si possono acquistare a partire dai 14 anni. Sì alla vendita per corrispondenza.F2: rischio basso, l’utilizzo è permesso solo in spazi all’aperto anche confinati. Possono acquistarli solo i maggiorenni esibendo un documento d’identità. Sì alla vendita per corrispondenza.F3: rischio medio, si possono fare esplodere solo in grandi spazi all’aperto. Possono acquistarli solo i maggiorenni con porto d’armi o con nulla osta del questore. Sì alla vendita per corrispondenza.F4: rischio elevato, l’utilizzo è riservato solo ai professionisti autorizzati. Possono acquistarli solo chi ha la licenza articolo 47 Tulps oppure il nulla osta del questore. L’acquirente deve conoscenze specialistiche come stabilito dall’articolo 4 D. lgs. 213/2015. No alla vendita per corrispondenza.

Passiamo agli fuochi pirotecnici teatrali, che possono essere di due tipi: T1, T2.T1: rischio ridotto, solo uso scenico; possono acquistarli solo i maggiorenni esibendo un valido documento d’identità. Si possono vendere per corrispondenza.T2: l’uso è consentito solo per eventi di scena ed è riservato ad utilizzatori professionisti. Possono acquistarli solo chi ha la licenza articolo 47 Tulps oppure il nulla osta del questore. L’acquirente deve avere conoscenze specialistiche come stabilito dall’articolo 4 D. lgs. 213/2015. No alla vendita per corrispondenza.