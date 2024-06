Blitz

Maxi frode fiscale nell’Ennese: 5 custodie cautelari e sequestri per 1 milione

Nove in tutto le persone coinvolte in un sistema di trasferimento fraudolento di valori, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, riciclaggio, autoriciclaggio, violenza privata, reati societari e reati ambientali

Di Redazione | 12 Giugno 2024