Maxi sanzione e denuncia penale per i titolari di due autolavaggi a Gravina e Mascalucia

CARABINIERI

Omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, impianti non autorizzati di videosorveglianza, e lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

Denuncia e maxi sanzioni per due titolari di autolavaggi dei paesi etnei inseguito ai controlli straordinari dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro. I proprietari delle due attività di lavaggio auto sono stati denunciati per omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, per aver installato impianti non autorizzati di videosorveglianza, e per aver impiegato lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Il focus dei militari dell’Arma è stato rivolto dapprima a una società con sede a Gravina di Catania, che si occupa sia del lavaggio che della vendita di veicoli. Qui, i carabinieri hanno scorto 5 lavoratori intenti a pulire auto, ma 2 di loro erano “in nero”, perché mai assunti regolarmente. Peraltro, un impiegato di origini indiane, è risultato irregolare sul territorio italiano, perché privo di permesso di soggiorno, e comunque, nessuno di loro era stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. La titolare, una 37enne residente a Mascalucia, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Oggetto dei controlli, è stato poi un altro autolavaggio con sede nella periferia sud di Mascalucia, presso il quale il titolare, un 61enne catanese, stava facendo lavorare due italiani mai assunti e due cittadini indiani senza permesso di soggiorno. Durante la verifica, i militari dell’Arma hanno accertato, inoltre, che nessuno di coloro che era stato assegnato ai lavaggi dei veicoli era stato sottoposto ad adeguata formazione e alla prevista sorveglianza sanitaria, e anche qui, l’aera era munita di numerose telecamere di videosorveglianza per le quali, però, non era mai stata richiesta l’autorizzazione.