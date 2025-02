Maxiprocesso contro la ‘ndragheta migra a Catania: protesta all’aula bunker di Bicocca VIDEO

Giustizia

La misura è colma. E la migrazione del maxi processo d’appello “Rinascita Scott” (con oltre 200 imputati) da Lamezia Terme a Catania è stata «la ciliegina sulla torta». Stamattina i penalisti calabresi hanno abbandonato l’aula bunker di Bicocca appena è entrata la Corte d’Appello. Ma prima hanno letto un documento per spiegare le ragioni dell’astensione.

«Una manifestazione di protesta che vuole dire stop a un’amministrazione della giustizia di “massa” che non tiene conto del principio costituzionale della presunzione di innocenza», dice l’avvocato Giuseppe Milicia, coordinatore delle camere penali della Calabria e presidente della camera penale di Palmi. Il sistema Calabria della giustizia «assomiglia alla pesca a strascico» dove «il diritto di difesa è abolito». La ‘ndrangheta è l’organizzazione mafiosa più potente e pericolosa. E contrastarla è una priorità.

I difensori chiedono alla magistratura però di avere come “faro” il Codice e la Carta Costituzionale. «Le garanzie non possono essere messe da parte. E se poi i processi calabresi producono la percentuale maggiore di risarcimenti per ingiusta detenzione, forse dovremmo cominciare a farci delle domande e a darci delle risposte», argomenta il penalista.

Al «metodo militare» poi si sono aggiunti «i problemi strutturali dell’edilizia giudiziaria». Milicia è ancora incredulo: «Si è costruito un tribunale senza valutare i rischi idrogeologici del territorio. E i risultati sono stati quelli di dover costringere giudici e avvocati a trasferte di centinaia di chilometri. E inoltre i difensori si sono visti negare la possibilità, prevista dalla legge, di poter partecipare da remoto». E dal Dap gli avvocati si sono sentiti dire che per il mondo carcerario «sono dei corpi estranei». «I numerosi colleghi che hanno chiesto di partecipare al processo a distanza, prima hanno scoperto una nuova regola, quella dell’avvocato da collegare dal carcere più vicino a casa sua (anziché dallo studio professionale come previsto dalla norma); poi, 48 ore prima dell’inizio della causa, si son visti revocare l’umiliante invito a presentarsi in carcere», è scritto nel documento che annuncia la protesta a Catania.

Fiume di toghe