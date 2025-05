Mazara del Vallo, padre e figlio trovati con cocaina e una pistola

L'arresto

L'arresto della polizia che ha trovato un chilo di cocaina e una pistola 7.65 con le relative munizioni

La polizia ha arrestato un uomo di Mazara del Vallo e il figlio diciasettenne, accusati di detenzione di una pistola e di un chilo di cocaina. Il provvedimento nei confronti del padre è stato emesso dal gip di Marsala che ha disposto il carcere. Gli agenti della squadra mobile di Trapani e del commissariato di Mazara del Vallo hanno notato che l’uomo e il figlio più volte hanno nascosto grossi involucri tra i cespugli in aperta campagna. I poliziotti hanno trovato un chilo di cocaina e una pistola calibro 7.65 con relativo munizionamento e di un silenziatore. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 15 mila euro, in banconote di piccolo taglio, custoditi in un barattolo in vetro, nel giardino di casa.

