Mazara del Vallo, presi due pusher: sequestrata la droga e seimila euro in contanti

nel trapanese

Trovati anche 85 grammi di cocaina

I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno arrestato in flagranza due uomini residenti a Mazara del Vallo, ritenuti responsabili di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, frutto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala, ha portato al sequestro di circa 85 grammi di cocaina, oltre a marijuana, denaro contante e materiale per il confezionamento.

Le indagini, condotte dal Gruppo di Trapani, hanno evidenziato un’intensa attività di spaccio: numerosi consumatori si recavano ripetutamente presso le abitazioni degli arrestati per acquistare droga, mentre in alcuni casi erano gli stessi pusher a consegnare la sostanza nei luoghi concordati con gli acquirenti. I finanzieri hanno inoltre identificato diversi consumatori trovati in possesso di droga appena acquistata.

Le perquisizioni, effettuate con l’ausilio di due unità cinofile, hanno permesso di rinvenire la cocaina abilmente nascosta in vari nascondigli, come un sottoscala condominiale e una cella frigorifera in disuso, oltre a un bilancino di precisione, 62 bustine per il confezionamento e 6.285 euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.