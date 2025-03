Medici di Margaret, morta per una rinoplastica, tornano ad operare. La famiglia della vittima: «C’è rammarico»

Il caso

Nello studio romano dei due Procopio, padre e figlio, la giovane riportò una "polmonite ab ingestis": restò in coma tre giorni e morì per arresto cardiocircolatorio

«La notizia non rappresenta di certo una novità, atteso che – allo stato – i due medici sono indagati per omicidio colposo in ambito sanitario e non risulta essere stata applicata alcuna misura interdittiva all’esercizio della professione. I genitori e la sorella che vivono ogni giorno il dolore per la perdita di Margaret, stamani con il sottoscritto hanno commentato con animo evidentemente rammaricato la notizia. Nel contempo, mi hanno rinnovato il loro sentimento di fiducia nel lavoro della Magistratura e attendono a breve gli esiti delle attività di indagine», così all’ANSA, l’avvocato Alessandro Vinci, legale della famiglia di Margaret Spada, la 22enne di Lentini morta a Roma nei mesi scorsi per un intervento di una parziale rinoplastica.