Medico aggredito in un poliambulatorio a Canicattì

Sanità

Le aggressioni sono state verbali

Un medico, in servizio al poliambulatorio di Canicattì (Agrigento), è stato aggredito verbalmente mentre stava svolgendo il proprio servizio. È accaduto ieri, alla presenza dei tanti pazienti in attesa di essere visitati.«Ancora una volta si assiste alla brutale violenza nei confronti di medici e infermieri – scrive la Dc che esprime solidarietà alla dottoressa Gera Destro – che, giornalmente, si prodigano per aiutare il prossimo». .

