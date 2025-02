Medico catanese salva la vita ad un 75enne sulle nevi di Madonna di Campiglio

Soccorsi

Marco Farina, dottore del Policlinico di Catania, ha rianimato lo sciatore che aveva avuto un arresto cardiaco

Un medico catanese, Marco Farina, lo scorso mercoledì, ha salvato la vita a un uomo di 75 anni su una pista sciistica di Madonna di Campiglio, in provincia di Trento. Farina era lì in vacanza con la figlia. «Era in arresto cardiaco quando l’ho soccorso. Ora è fuori pericolo», racconta il medico, rianimatore del Policlinico Gaspare Rodolico e anche responsabile della turnazione dell’eliambulanza del Sues 118 etneo.«È accaduto poco prima di mezzogiorno. Ero in pista, e ho sentito gridare aiuto: un uomo era stato investito fortuitamente da un altro sciatore. Mi fermo, tolgo gli sci, e mi rendo conto che il trauma ha causato l’arresto cardiaco. Ho quindi eseguito le procedure di rianimazione. Poco dopo sono arrivati i soccorsi». L’uomo investito, lì in vacanza dalla provincia di Roma, è stato poi trasferito all’ospedale di Trento: ha subito un versamento pericardico, la frattura del massiccio facciale, delle coste e del polso.