Medico denuncia casi di malasanità a “Le Iene”, il Nas in arrivo al Civico di Palermo

Approfondimenti

Francesco Caronia, con il supporto del deputato regionale La Vardera, ha sollevato la questione finita adesso sul tavolo del Ministero della Salute

Il ministero della Salute, apprende l’ANSA, ha delegato i carabinieri del Nas a occuparsi del caso che riguarda le denunce di presunte irregolarità nel reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Civico di Palermo fatte dal medico Francesco Paolo Caronia. Gli investigatori sentiranno nei prossimi giorni il deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha raccolto la testimonianza e alcune registrazioni fatte dal medico, che è stato ricevuto nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Sanità Daniela Faraoni che si sta occupando del caso assieme al governatore Renato Schifani.