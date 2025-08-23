Mediterranea sfida il Viminale e fa rotta verso Trapani: «I migranti a bordo hanno bisogno di cure urgenti»

immigrazione

Il porto assegnato era Genova. Sulla nave dell'Ong dieci persone tra cui tre minori

Sta facendo rotta verso Trapani, Mediterranea, la nave dell’omonima ong, con a bordo 10 migranti tratti in salvo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si tratta di cittadini kurdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre minori non accompagnati di 14, 15 e 16 anni.

🔴🔴 BREAKING 🔴🔴 Nave #MEDITERRANEA disobbedisce all’ordine ingiusto e inumano del Ministero dell’Interno e dirige verso il porto di #Trapani per sbarcare le dieci persone soccorse in mare, che hanno bisogno di immediate cure mediche e psicologiche a terra. pic.twitter.com/dFbXXelbOs — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 23, 2025

Nelle scorse ore la nave umanitaria, a cui le autorità hanno assegnato Genova come porto di sbarco, aveva chiesto l’indicazione di un approdo più vicino. Alle 16.16, mentre Mediterranea si trovava al largo dell’arcipelago delle Egadi, il comandante e il capomissione della nave hanno comunicato al Mrcc di Roma che visto «il peggioramento delle condizioni psicofisiche delle dieci persone soccorse a bordo, non sussistono le condizioni di sicurezza per proseguire la navigazione per quasi tre giorni di mare verso Genova». Da qui il cambio di rotta. «Le persone devono essere sbarcate appena possibile per ricevere le necessarie cure mediche e psicologiche a terra», dicono dall’ong. L’arrivo al porto di Trapani è previsto intorno alle 20.

🔵 Stanotte alle 3:20 #MEDITERRANEA ha soccorso dieci persone in pericolo di vita in acque internazionali al largo della #Libia. Sono state gettate in mare da un gommone che si è poi allontanato. Recuperate in acqua, adesso sono in salvo assistite a bordo della nostra nave. pic.twitter.com/qWkhlD0lXS — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 21, 2025