Mediterraneo sempre più caldo: così sardine, tonno e spada rischiano di sparire dalla nostra tavola

Le stime di Confcooperative Fedagripesca confermano come la fauna ittica fatichi a stare al passo con il clima che cambia

Sono tanti i tipi di pesci che soffrono le ondate di calore che si abbattono nel mare Mediterraneo sempre più frequenti e violente, con inevitabili ricadute economiche. Lo stress termico porta, infatti ad un calo del 30% della loro capacità riproduttiva e quindi ad una riduzione delle attività di pesca fino al 40% a seconda delle zone. Per non parlare poi della proliferazione delle specie aliene in mare e nelle reti, che tra soli 5 anni saranno una su tre. Sono le stime di Confcooperative Fedagripesca, a conferma di come anche la fauna ittica fatichi a stare al passo con il clima che cambia e ad sapersi adattare.

Le specie più a rischio

Tra le specie ittiche che risentono di più delle ondate di calore, sono lo spada, il tonno rosso, la lampuga, le sardine e la ricciola, ossia quelle che vivono nella metà della colonna d’acqua in mare o in superficie e quindi le più esposte e sensibili ai cambiamenti di temperatura; le più superficiali, infatti, sono le prime a subire le fluttuazioni climatiche.Dal 1940, i giorni annuali di ondate di calore marino, intesi come eventi prolungati di temperature delle acque insolitamente elevate, sono triplicati passando da 15 a quasi 50, con zone come il Mediterraneo dove si registra una temperatura aumentata del 5,5°C rispetto all’era preindustriale. E saranno 50 volte più frequenti e 10 volte più intense entro il 2100, secondo il rapporto sullo stato degli oceani di Copernicus 3.Tanti gli indicatori di un mare sempre più caldo, fa sapere Fedagripesca. «Dobbiamo fare i conti non solo sulla terra ma anche nel nostro mare con il cambiamento climatico – fa sapere all’ANSA Paolo Tiozzo vicepresidente Confcooperative Fedagripesca – già oggi quasi il 6% delle specie nel Mediterraneo sono aliene, un totale di circa 1.200 pesci favoriti dal riscaldamento delle acque tre volte superiore alla media globale; dal pesce scorpione al pesce leone, solo per fare qualche esempio. È un fenomeno che richiede un impegno comune per mitigarne le cause – precisa – ma soprattutto è fondamentale capire cosa accade nelle nostre acque, e in questo la ricerca è e sarà decisiva».

