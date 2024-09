Mega incendio nella zona della Timpa di Acireale: in fumo sterpaglie e macchia mediterranea

Nel Catanese

In azione diverse squadre dei vigili del fuoco

Un mega incendio sta interessando la Timpa di Acireale e in particolare la zona di Gazzena-Acque Grandi. Le fiamme si sono levate alte già dal tardo pomeriggio di oggi e non è ancora chiaro da cosa siano state originate. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco della centrale boschiva, con partenza da Riposto, Dos e quella di Ragalna. La natura scoscesa della zona rende difficoltoso il lavoro dei Vigili del fuoco che stanno operando anche con l’assistenza di volontari della Protezione civile regionale. Il buio non consente l’intervento di mezzi aerei antincendio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA