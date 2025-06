Mega-rissa notturna ad Acireale, individuati gli autori grazie alla videosorveglianza

Il caso

Feriti due egiziani che giorni prima avrebbero pestato un ragazzo: cinque maggiorenni sentiti dalla polizia

Sulla mega-rissa notturna, scoppiata tra giovedì e venerdì scorsi, in centro storico ad Acireale, in cui sono rimasti feriti due cittadini egiziani, la Polizia di Stato, del locale commissariato, visionate le immagini dei sistema di sicurezza comunali e delle attività commerciali presenti tra piazza Duomo e corso Umberto, avrebbe individuato cinque giovani, tutti maggiorenni, indicati come i principali responsabili dell’aggressione, trascinatori della folla di giovani che si è lanciata nella caccia ai due egiziani.Questi ultimi si sarebbero resi a loro volta responsabili, due giorni prima, del pestaggio di un ragazzo del posto, sembra per questioni sentimentali. I presunti autori della violenta aggressione sono stati convocati e interrogati in commissariato. Raccolta anche la versione delle vittime, assistite da un mediatore culturale.

Un raid punitivo in piena regola

Un raid punitivo in piena regola, premeditato, secondo quanto accertato dai poliziotti, che visionate le immagini dei sistemi di video sorveglianza avrebbero ricostruito identità e responsabilità degli assalitori. Rischiano, a vario titolo, di finire sotto processo con le accuse di lesioni aggravate in concorso e porto illegale di armi atti all’offesa.Un dettagliato rapporto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Catania e presto potrebbero scattare i primi provvedimenti. Ad incastrare alcuni dei partecipanti i frame estrapolati dai poliziotti, in cui spuntano mazze, spranghe, bottiglie e grosse chiavi inglesi, impugnate dal gruppetto di aggressori, tutti incappucciati, composto da una decina di giovani del posto decisi a farsi giustizia, a quanto pare, premeditando l’azione delittuosa. La situazione è degenerata con il passare dei minuti e il numero dei partecipanti si è gonfiato fino a raggiungere la quarantina di giovani, tra loro anche minori, unitisi alla caccia allo straniero, ma senza prendervi parte attiva, limitandosi a incitare e a gridare frasi razziste all’indirizzo degli egiziani.

Aria xenofoba in città

In città si respira una certa tensione contro gli stranieri. Va detto che la stragrande maggioranza dei migranti lavora e non crea problemi. Venerdì sera, sempre in piazza Duomo, intorno alle 20, altri momenti di tensione, tra un anziano colpito da una pallonata che ha reagito sferrando un pugno al volto di un ragazzo di origine marocchina. Sul posto pattuglie dei carabinieri e della Polizia Locale. Le urla provenienti dalla piazza hanno richiamato l’attenzione dei consiglieri presenti nella seduta del civico consesso, ripresa dopo 20 minuti di sospensione.Il giovane ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari di un’ambulanza del 118, riportando un profondo ematoma al volto.