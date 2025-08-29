Melilli, l’impianto rifiuti nel terreno di un cugino del sindaco che però smentisce la parentela

Nel Siracusano

Giuseppe Carta difende la delibera con cui la giunta comunale ha approvato mesi fa il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto Tmb nell'area Asi, interamente finanziato dalla Regione siciliana

«A me non interessa quali saranno i terreni che gli uffici competenti individueranno per la possibile realizzazione del Tmb ad impatto ambientale zero. A me interessa solo che si faccia nel territorio di Melilli». Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, difende la delibera con cui la giunta comunale ha approvato il 22 gennaio scorso il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un impianto Tmb nell’area Asi del comune di Melilli, interamente finanziato dalla Regione siciliana con 34 milioni e 834mila euro e inserito nel piano regionale del commissario straordinario Schifani.

“Mio cugino? Questo lo dite voi”

Come riportato ieri dal Fatto Quotidiano i terreni su cui l’impianto sarà realizzato sarebbero di proprietà del cugino del sindaco e del fratello dell’assessore all’Ambiente, Mirko Caruso. «Lo dite voi che è mio cugino, io l’ho scoperto ieri», la risposta a caldo riportata dalla testata nazionale. «Alle speculazioni di basso profilo circa la proprietà dei terreni – replica Carta, che è anche deputato regionale dell’Mpa – preme puntualizzare che al momento non vi è in atto alcuna procedura di esproprio né tanto meno compravendita ma, a seguito di regolare avviso pubblico, vi è stata solamente una disponibilità di interesse manifestata attraverso canali istituzionali, così come prevede la legge».

Le funzioni e la capacità dell’impianto