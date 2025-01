Messina Denaro, processo presunti fiancheggiatori boss: 2 condanne e un’assoluzione

Giudiziaria

Si tratta di un architetto, un radiologo e di un giovane incensurato

Due condanne e una assoluzione nel processo per i presunti fiancheggiatori del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La sentenza è stata emessa poco fa dal Tribunale di Palermo, con il rito abbreviato. Nello specifico il Gup ha condannato a dieci anni di carcere, esclusa l’aggravante, l’architetto Massimo Gentile, mentre il tecnico radiologo Cosimo Leone è stato condannato a 8 anni per favoreggiamento. Assolto, invece, il terzo imputato, Leonardo Gulotta, per “non avere commesso il fatto”. Secondo l’accusa, i tre imputati avrebbero aiutato il boss Matteo Messina Denaro durante la sua quasi trentennale latitanza e per questo la Procura aveva chiesto la condanna di due professionisti, l’architetto Massimo Gentile e il radiologo Cosimo Leone, ma anche di un giovane incensurato, Leonardo Gulotta, tutti arrestati il 27 marzo dell’anno scorso.

Il Procuratore aggiunto Paolo Guido e i sostituti Gianluca De Leo, Bruno Brucoli e Pierangelo Padova, che hanno coordinato l’inchiesta, avevano invocato al termine della requisitoria, 12 anni per associazione mafiosa sia per Gentile che per Leone, e 6 anni e 8 mesi per concorso esterno per Gulotta al gup Marco Gaeta che li ha processati con il rito abbreviato.