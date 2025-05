Il caso

Messina, destituito un sostituto procuratore: condannato per le violenze alla moglie

è stato destituito dalla magistratura dalla sezione disciplinare del Csm dopo la condanna per aver vessato, maltrattato, insultato e minacciato per anni la sua ex moglie, anche lei magistrato, che l’ha denunciato

Di Redazione | 07 Maggio 2025