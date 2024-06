Messina, fantino in gara clandestina riesce a fuggire ma poi viene individuato in un video

Polizia

Un uomo coinvolto come fantino in una competizione non autorizzata che era riuscito a fuggire è stato individuato e arrestato dalla Polizia a Messina grazie alla visione di immagini riprese dalla Scientifica. Era stato sorpreso in piena notte a condurre un calesse, trainato da un cavallo, intento a gareggiare in una corsa tra cavalli in via degli Agrumi, nel Rione San Filippo. I fatti risalgono allo scorso 14 marzo. Personale della Squadra Mobile e delle Volanti era intervenuto denunciando quattro persone che avevano attivamente partecipato alla gara. Proprio uno dei fantini, alla vista della Polizia, si era allontanato repentinamente salendo a bordo di un motociclo che seguiva il corteo, riuscendo così a darsi alla fuga al fine di evitare di essere identificato. Gli agenti della Squadra Mobile, tuttavia, lo avevano riconosciuto e, allo stesso tempo, lui era stato immortalato nelle immagini estrapolate dalle registrazioni della Polizia Scientifica. Per questo è stato arrestato e portato in carcere.

