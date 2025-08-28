Messina, il Questore emette due Daspo Willy per i presunti autori di un tentato omicidio

Il provvedimento

Sono un 45enne romeno e una serba di 40 anni

Il Questore di Messina ha emesso due Divieti di accesso alle aree urbane (Dacur), noti nome Daspo Willy, nei confronti dei due presunti autori di un tentato omicidio commesso domenica scorsa in piazza Lo Sardo. Sono un 45enne romeno e una serba di 40 anni accusati di avere colpito con pugni al volto un cittadino indiano e poi al collo con i cocci di due bottiglie di vetro che avevano mandato in frantumi, ferendolo in maniera grave. Ai due è imposto il divieto di accesso per due anni ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico trattenimento nel territorio dell’intera provincia di Messina e il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi della provincia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA