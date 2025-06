Messina

La 67enne stata colpita da uno scooter due giorni fa mentre attraversava la via Tommaso Cannizzaro

É deceduta all’ospedale Piemonte di Messina per le gravi ferite riportate in un incidente stradale Giuseppa Cucinotta, 67 anni. La donna era stata investita da uno scooter due giorni fa mentre attraversava la via Tommaso Cannizzaro a Messina.

