Messina, Sara sarebbe stata uccisa da un collega di università dopo una discussione

Indagini

Il giovane fermato dopo una caccia all'uomo iniziata subito dopo la sua fuga dal luogo del delitto

Sarebbe un collega di università il ragazzo fermato dai carabinieri di Messina per l’omicidio di Sara Campanella, la studentessa 22enne di Misilmeri (Pa), uccisa in strada ieri nella città dello Stretto a due passi dallo stadio, davanti a decine di persone. La giovane è stata accoltellata ma avendo perso troppo sangue, nonostante la corsa in ospedale, non è riuscita a salvarsi.Il sospettato è stato preso dai militari dopo una vera e propria caccia all’uomo. I particolari dell’operazione che ha portato al fermo del giovane saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle ore 11.

