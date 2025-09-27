Messina, trovato cadavere in uno degli alloggi di comunità: indaga la polizia

Il caso

Non ci sono tracce di violenza sul corpo dell'anziano.

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato questa mattina in uno degli alloggi di comunità di Fondo Saccà, a Messina. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione e dal fatto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, la Squadra Mobile, il magistrato di turno e il medico legale. Secondo le prime verifiche non sembrerebbero esserci tracce di violenza sul corpo, ma nessuna ipotesi viene al momento esclusa con certezza. Gli investigatori stanno cercando di rintracciare eventuali familiari dell’anziano e hanno già ascoltato alcuni residenti della zona.

