Meteo, allerta gialla in Sicilia per temporali

Previsioni

L'avviso diramato dalla Protezione civile regionale

Mentre a livello nazionale, secondo le previsioni di ilMeteo.it, è prevista una “fiammata” di fine agosto con il ritorno del grande caldo, per la giornata di domani la Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali. Il livello di allerta previsto «attenzione» è classificato come giallo in tutta la regione.

