Meteo, allerta gialla per tutta la Sicilia: cosa prevede l’avviso della Protezione civile

LE PREVISIONI

Una perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale porta piogge e un sensibile calo delle temperature

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emanato per domani un’allerta gialla su tutta l’Isola. Previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati, specie sulla fascia settentrionale dell’isola e su parte di quella sud-orientale. Le temperature massime saranno in sensibile calo.

A provocare tutto ciò è una perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale che domani tenderà a spostarsi verso la Sicilia innescando temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.