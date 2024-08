Meteo, il mese di luglio tra i più caldi degli ultimi anni in Sicilia

Clima

Il valore più basso registrato nel mese sono stati invece i 6,1 gradi centigradi rilevati il giorno 4 dalla stazione Cesarò Monte Soro (Messina)

«Il mese di luglio 2024 si è concluso con un bilancio articolato, il cui dato essenziale è tuttavia la temperatura media mensile regionale pari a 27 gradi centigradi (26,8 come media delle stazioni Sias), valore di ben 1,5 gradi centigradi superiore alla media del periodo 2003-2022, portando così a 11 il numero di mesi consecutivi con temperature medie regionali superiori alla norma. E’ un valore simile a quello del 2003 e inferiore solo a quello del luglio 2023, mese che fu caratterizzato da una violentissima e prolungata ondata di caldo che produsse un numero di giorni consecutivi con temperature superiori a 40 gradi centigradi mai registrato in precedenza». E’ quanto affermano i tecnici del servizio informativo agrometeorologico siciliano nel report sulle temperature in Sicilia.