Meteo, in Sicilia prevista allerta gialla con temporali

Protezione civile

Le temperature per il momento rimangono più o meno stabili

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 24 settembre, per la Sicilia. Su tutta l’isola è prevista allerta gialla “con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Secondo le previsioni del ilMeteo.it le temperature massime però si attestano sui 27 gradi e quindi non si puo’ ancora parlare di clima autunnale.

