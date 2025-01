Meteo, Sicilia al centro di un ciclone che investe tutto il Sud: danni e disagi diffusi

MALTEMPO

Strade allagate nel Palermitano, blackout alle Eolie nella piccola frazione di Ginostra

Ieri la Protezione civile regionale aveva emesso l’allerta meteo gialla per tutta la Sicilia e oggi ci sono già i primi disagi causati dal maltempo annunciato dalle previsioni. Strada allegate per esempio a Palermo e provincia, a causa della pioggia che cade da ieri. Disagi nel capoluogo siciliano: in via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un lago. Problemi anche in provincia: sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti.

A Palermo le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di buche sull’asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall’amministrazione comunale con interventi tampone.

Problemi anche alle isole Eolie. La piccola frazione di Ginostra, nell’isola eoliana di Stromboli, è senza energia elettrica da oltre otto ore. A causare il black-out sarebbe stata la pioggia che, caduta durante la notte, si è infiltrata in un punto della rete di distribuzione, sistemato in modo precario.

Danni si registrano a Lipari, nella frazione di Canneto, dove i marosi hanno invaso la sede stradale, rendendola impraticabile, distruggendo una parte del muretto delimitatorio, sbriciolando un’ampia parte dell’asfalto, penetrando anche all’interno delle abitazioni a piano terra. Il litorale è chiuso al traffico, dirottato sulla strada parallela dove si transita a senso unico alternato.

Danni anche al porto di Filicudi, un’altra delle sette isole dell’arcipelago eoliano.

Le previsioni