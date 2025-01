Meteo Sicilia, è allerta rossa: il bollettino della Protezione civile. Scuole chiuse in tanti Comuni

MALTEMPO

Diversi sindaci hanno predisposto ordinanze per la sospensione delle lezioni. Disagi previsti anche nei trasporti aerei e ferroviari

Il dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana ha diramato per domani, 17 gennaio, un bollettino di allerta meteo rossa per tutta la Sicilia orientale e gran parte della Sicilia centrale, è allerta meteo arancione invece sul resto dell’Isola.

Il rischio di acquazzoni intensi è nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Il bollettino dice che sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto sulle coste della fascio ionica.

Le ordinanze

Non appena la Protezione civile ha emesso l’avviso, i sindaci di diversi Comuni si sono attivati per emanare ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha scritto su Facebook: «La Protezione Civile ha appena diramato il bollettino meteo. Per domani allerta rossa. Stiamo disponendo la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche. Non abbiamo ulteriori poteri di intervento. Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini e al rispetto delle regole di prudenza».

Trantino ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle ore 24 di domani 17 gennaio 2025, per la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei Cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i Parchi Comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli. La Fce (Ferrovia circumetnea) ha comunicato che domani il servizio ferroviario extraurbano sarà sospeso. I treni 2, 4, 11 e 17 saranno sostituiti con autobus aziendali. Il servizio urbano della Metropolitana e i servizi delle autolinee saranno regolarmente operativi. Anche l’aeroporto di Catania ha diramato un avviso ai passeggeri per comunicare che potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli, consigliando di prevedere eventuali rallentamenti nei trasporti per raggiungere l’aeroporto e di ccontattare direttamente la compagnia aerea di riferimento per aggiornamenti sullo stato del volo.

Pure il sindaco di Acireale (Catania) Roberto Barbagallo ha raccomandato massima prudenza e ordinato dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani la chiusura di scuole, impianti sportivi, ville cimitero, centro comunale di raccolta e della Cittadella del Carnevale.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse in provincia di Catania: Paternò, Biancavilla, Caltagirone, Adrano, Giarre, Riposto, Acireale, Santa Maria di Licodia, Bronte, San Giovanni la Punta, San Gregorio,. Sant’Agata li Battiati, Valverde, Tremestieri Etneo, Viagrande, Gravina, Misterbianco, Aci Bonaccorsi, Aci sant’Antonio, Randazzo, Mascali, Aci Castello, Aci Catena

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani a causa dell’allerta meteo. «Raccomandiamo ai cittadini di limitare il più possibile gli spostamenti e di porre la massima prudenza», ha detto Basile. Nel Messinese scuole chiuse a: Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola,

Scuole chiuse anche a Siracusa. Lo ha disposto il sindaco Francesco Italia. I cancelli resteranno chiusi negli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili comunali. Disposta anche la chiusura per i mercati, i parchi pubblici, il Parco archeologico della Neapolis, gli impianti sportivi pubblici, il cimitero comunale e il Castello Maniace. Il provvedimento è valido per tutta la giornata di domani o, comunque, fino al cessato allarme. Sarà operativo Centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di Protezione civile.

Scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido, università , strutture sportive all’aperto, ville e giardini e cimitero, chiuse a Enna per allerta meteo. Lo ha stabilito con un ordinanza il sindaco, Maurizio Dipietro. Per tutta la durata dell’allerta sarà attivo il centralino del Centro Operativo Comunale di Protezione civile di Enna al n. 093520421 per le segnalazioni e le richieste di intervento.

Anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha ordinato per domani la chiusura di tutte le scuole a causa dell’allerta meteo e stessa decisione è stata presa dal sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro.

Ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, sono state firmate dai sindaci dei comuni agrigentini di Sciacca, Menfi, Ribera, Naro, Siculiana, Porto Empedocle, Grotte, Comitini, Montallegro, Santa Elisabetta, Palma di Montechiaro, Licata, Favara e Canicattì.

Quasi tutti i sindaci dei Comuni che ricadono in zone della Sicilia dove è prevista allerta rossa, chiuderanno le scuole, i mercati, i giardini pubblici e i cimiteri, ma consigliamo di consultare le pagine social dei propri Comuni di residenza per verificare se anche nella vostra città o paese è stata diramata un’ordinanza in tal senso.

Treni