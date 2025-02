Meteo, torna l'”incubo” nubifragi in Sicilia: l’allerta arancione blocca il traffico ferroviario

Cronaca

Alcune tratte ferrate oggi sono rimaste chiuse. In molte città gli avvisi di allerta per il rischio temporali

Allerta arancione in Sicilia della Protezione Civile ferrovie italiane comunica che ci saranno alcune tratte chiuse e alcuni treni soppressi. Oggi resteranno chiuse le linee Catania – Caltagirone, Palermo – Caltanissetta Xirbi – Dittaino. Nel trapanese saranno soppressi tre treni regionali tra Marsala e Piraineto.

Ad Agrigento il sindaco già ieri aveva diramato per oggi un avviso di rischio meteo – idrogeologico e idraulico. Il primo cittadino ha invitato, tra l’altro, la cittadinanza a non recarsi in giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi, ha vietato l’uso dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e sospeso tutte le attività all’aperto.