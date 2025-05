Mette il motorino elettrico a caricare nella sala d’attesa del pronto soccorso del Policlinico di Messina: pronto un esposto

Assurdità

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera parla di un segno di inciviltà che non può passare inosservato

Un motorino elettrico è stato parcheggiato e messo sotto carica all’interno della sala d’attesa parenti del pronto soccorso del Policlinico universitario “G. Martino” di Messina. Non appena riscontrata la violazione l’azienda ospedaliera ha subito provveduto a farlo rimuovere. È stata chiesta l’identificazione del proprietario, autore di tale gesto e sarà presentato un esposto all’autorità giudiziaria.

«Questo gesto – afferma il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – è espressione di un profondo degrado culturale per il quale non si può rimanere silenti. Un segno di inciviltà non può passare inosservato; per tale ragione porremo in essere ogni azione utile per contrastare gesti che non solo denotano la totale mancanza di cura per un bene pubblico, ma sono irrispettosi nei confronti delle persone e di tutti i nostri operatori e utenti che accedono in ospedale per un bisogno di salute».

