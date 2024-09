Mezzogiorno di fuoco a Catania: lite finisce a pistolettate agli Angeli Custodi. Un ferito

Sparatoria

Intorno alle 12 un 53enne è stato colpito alle gambe con almeno due colpi. La vittima si è presentata al Pronto soccorso del Garibaldi . Ricercato l'ex genero dell'uomo

A poche ore dai colpi d’arma da fuoco in via Plebiscito, a poche centinaia di metri un’altra sparatoria, con un ferito. Una lite in strada è finita a pistolettate. Un vero e proprio mezzogiorno di fuoco nel quartiere Angeli Custodi, all’angolo tra via Gramignani e via Grimaldi, a Catania. Un 53enne è stato ferito con più colpi – almeno 2 – alle gambe esplosi da un’arma da fuoco che teneva in mano una persona con cui stava avendo un chiarimento. Indagini in corso per rintracciare il sospettato: al momento risulta ricercato l’ex genero del ferito.