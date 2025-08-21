Migranti, 15mila dollari per sbarcare a Pantelleria: fermati quattro “scafisti” rumeni

la rotta tunisina

Le indagini e le ricostruzioni dei poliziotti della questura di Trapani

Quindicimila dollari a testa per raggiungere l’Italia. Tanto avrebbero pagato i nove iraniani e gli otto iracheni sbarcati il primo agosto a Pantelleria e poi sorpresi dalla polizia a girovagare per l’isola, in pieno giorno, nella zona di un noto albergo. I quattro “scafisti”, fermati dai poliziotti del Servizio centrale operativo e della squadra mobile di Trapani, sono di nazionalità rumena: dovranno rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Subito dopo lo sbarco si sono allontanati con l’imbarcazione utilizzata per la traversata. Una vicenda dai connotati particolari, per i paesi di origine dei clandestini e per le modalità di approdo, che hanno fin da subito fatto ritenere che non si trattasse del solito sbarco di migranti.