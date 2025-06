Migranti, a Lampedusa sbarca all’alba un barcone con 85 persone

Accoglienza

Ottantacinque migranti sono sbarcati all’alba a Lampedusa dopo che il barcone di 11 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dai militari della motovedetta Cp319 della guardia costiera.

I migranti, 85 in totale, hanno riferito di essere originari di Bangladesh, Etiopia, Somalia, Egitto, Sudan, Eritrea, Pakistan, Sud Sudan e d’essere partiti da Zawiya, in Libia, dopo aver pagato da 5mila a 8mila dollari a testa per la traversata dal Paese d’origine.

