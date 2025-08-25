Migranti, il decreto Piantedosi stoppa la Mediterranea: fermo amministrativo per la Ong

Disposizioni

E’ stata fermata a Trapani dalle autorità italiane la nave Mediterranea della Ong Mediterranea Saving Humans. Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione del decreto Piantedosi. La nave, sabato scorso, dopo aver soccorso 10 persone ha disatteso le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, che doveva essere quello di Genova e siccome si trovava nei pressi di Pantelleria ha puntato su Trapani dove sono state fatte sbarcare le persone.