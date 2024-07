Migranti in balia delle onde salvati dai pescatori di Santa Maria La Scala in Sardegna per una battuta di pesca

Catania

Orami sfiniti e senza viveri, sono stati soccorsi dall’imbarcazione “Antonio I” in attesa dell'arrivo della Guardia Costiera

Sette migranti di nazionalità tunisina in balia delle onde da oltre sette giorni sono stati salvati a Sud della Sardegna da un peschereccio di Santa Maria La Scala, frazione di Acireale. Orami sfiniti e senza viveri, sono stati soccorsi dall’imbarcazione “Antonio I” a circa 40 miglia da Calasetta in provincia di Carbonia-Iglesias, in attesa dell’intervento della Guardia Costiera.

A fornire loro assistenza sono stati Antonino e Diego Salvini, Salvatore Arcidiacono e Sebastiano Licciardello che si trovavano in mare per una battuta di pesca. I migranti erano a bordo di un barchino in avaria che era partito dalla Tunisia una settimana prima.

