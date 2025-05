Migranti, la denuncia di Alarm Phone: «Cento tunisini intercettati in mare e deportati»

Un centinaio di persone, in fuga dalle brutali condizioni di vita in Tunisia, sono state intercettate in mare dalla Garde Nationale, arrestate e deportate nel deserto verso il confine con l’Algeria. È quanto ha reso noto poche ore fa Alarm Phone.

🆘 About 100 people who tried to escape the brutal conditions in #Tunisia were intercepted by the Tunisian coastguard, arrested & deported into the Algerian desert.Most phones got confiscated to prevent them from calling for help. For a while now, we cannot reach them anymore.

— @alarmphone (@alarm_phone) May 4, 2025