Migranti, la Mare Jonio fermata dalla Guardia costiera: «E’ un disegno ben chiaro»

L'affermazione è di Laura Marmorale, presidente dell’associazione Mediterranea Saving Humans, che reputa il fermo "una prescrizione non casuale"

«Purtroppo la nostra nave è in stato di fermo e abbiamo un ordine, impartito dal ministero dei Trasporti: sbarcare immediatamente i mezzi di soccorso». Con poche parole, di rammarico, il capo missione della Ong Mediterranea Saving Human, Luca Casarini, annuncia il fermo amministrativo della nave Mare Jonio, al porto di Trapani, in seguito all’ispezione, durata oltre dieci ore, da parte della Guardia costiera. Il provvedimento, se non rispettato, potrebbe portare alla «perdita dell’idoneità di navigazione», specifica la Ong.La nave si stava preparando ad una nuova missione nel Mediterraneo prima di avere notificate tre ispezioni a bordo e una quarta «occasionale» con ufficiali mandati appositamente da Roma. «Abbiamo ricevuto l’ispezione da parte di una squadra speciale guidata dal capitano Andrea Zaffagnini – specifica Casarini – è la prima volta nella storia del mare che, ad una nave, viene intimato di sbarcare i mezzi di soccorso, piuttosto che imbarcarli».

Il provvedimento giunge quattro giorni dopo la richiesta, da parte della procura di Palermo, di una condanna a sei anni per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, nell’ambito del processo Open Arms, per i reati di sequestro di persona e di rifiuto di atti d’ufficio. E proprio al leader della Lega si rivolge Casarini lasciando intendere, senza troppi giri di parole, un collegamento tra l’ispezione decisa dalla Guardia Costiera e il ministro. «Salvini mettiti il cuore in pace – dice il capo missione di Mediterranea -: non riuscirai mai a dirci di non aiutare chi ha bisogno di soccorso in mare. Accade dall’odissea e anche da prima. Noi continueremo ad andare in mare per soccorrere chi ha bisogno di aiuto».