La Ong Mediterranea: «In 10 soccorsi al largo della Libia, gettati in mare da un gommone militare»
Hanno rischiato di affogare e sono stati messi in salvo a bordo della nave
«Stanotte alle 3.20 Mediterranea ha soccorso dieci persone gettate in mare, in acque internazionali a 30 miglia dalle coste della Libia, da un gommone di tipo militare, che si è subito allontanato a grande velocità». Lo rende noto, su Instagram, la Ong Mediterranea Saving Humans. «I naufraghi hanno rischiato di affogare. Sono stati recuperati in mare dal nostro rescue team. Ora tutte le persone al sicuro assistite a bordo della nostra nave, dove stanno ricevendo le prime cure».
