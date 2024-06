Migranti, la Sea Watch individua in mare dodicesimo cadavere

Ong

Dopo l'avvistamento e il recupero di altri 11 morti

Un dodicesimo cadavere è stato individuato oggi dal velivolo di Sea Watch nella stessa area dove ieri ha segnalato la presenza in acqua di 11 morti, recuperati dalla Geo Barents di Medici senza frontiere. Lo scrive su X l’ong tedesca. «Ieri il nostro equipaggio – si legge nel post – ha avvistato 11 corpi e durante il volo di oggi ne è stato scoperto un altro. Le ricerche continuano. I morti sono stati avvistati tra 35 e 77 chilometri al largo della costa libica. Non sappiamo se e quante altre persone siano annegate – prosegue la nota dell’Ong sui social – si può presumere che i morti siano stati vittime di un naufragio precedentemente non rilevato. La nostra solidarietà va a tutti i cari delle persone annegate. La nostra rabbia è rivolta alla politica italiana ed europea»

