Migranti: sbarchi a Linosa e Lampedusa, sos da un gommone con 80 persone al largo della Libia

IMMIGRAZIONE

Centoventi profughi sono arrivati nella notte sulle isole Pelagie

Centoventi migranti sono sbarcati, durante la notte, fra Linosa e Lampedusa. Un gruppo di 31 egiziani, bengalesi, pakistani e tunisini è giunto autonomamente a Pozzolana di Ponente sulla più piccola isola Pelagie. Il barchino di 7 metri è stato sequestrato dai Carabinieri di Linosa. Il gruppo, con motovedetta della guardia di finanza, è stato già trasferito a Lampedusa dove, la motovedetta dell’assetto romeno di Frontex ha soccorso un natante con a bordo 79, compresi 4 minorenni e cinque donne, di egiziani, pakistani e siriani. I migranti hanno dichiarato di essere salpati da Tripoli e Tagiura in Libia.