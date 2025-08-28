Migranti, sbarco nel Siracusano: fermati due presunti scafisti

Polizia

L'imbarcazione era arrivata due giorni fa a Portopalo di Capopassero

Agenti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno fermato due presunti scafisti che erano alla guida di un’imbarcazione, salpata dalle spiagge libiche di Misuraca con a bordo 69 migranti, e sbarcata, in maniera autonoma, il 26 agosto scorso vicino a uno stabilimento balneare di Portopalo di Capopassero. Sono due egiziani di 21 e 35 anni. Le indagini hanno permesso di individuare il comandante e il suo aiutante che si alternavano alla guida e alla gestione delle apparecchiature elettroniche a disposizione, tra cui un Gps e un telefono satellitare, consegnati alla partenza dai libici. Il racconto dei migranti alla polizia ha fatto emergere la scarsa disponibilità di cibo e acqua durante tutta la lunga traversata.

