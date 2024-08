Migranti, si spezza lo scafo del barchino: 59 soccorsi a Lampedusa

Pelagie

Tra coloro che sono stati salvati c'è anche una donna in gravidanza

Lo scafo di un barchino di metallo, di circa 7 metri, si è spezzato durante la navigazione e 23 dei 59 migranti stipati sul natante sono finiti in mare. A soccorrere tutti gli ivoriani, gambiani, malesi, senegalesi e guineani sono stati i militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera. Nel gruppo anche 23 donne e 6 minori. I 59 sono stati già sbarcati a molo Favarolo a Lampedusa. Di questi, una donna in gravidanza e alcuni compagni di viaggio con ustioni provocati dal carburante sono stati portati al poliambulatorio dell’isola. Nessuno è in pericolo di vita.