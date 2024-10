Migranti, sono state 50mila le persone detenute dal 2014 al 2023 nei Cpr. Rimpatriato solo il 10%

I dati

ActionAid, ogni posto costa 29mila euro con record di 71mila

In Italia si rimpatria sempre meno ma i costi dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) lievitano sempre più. A dirlo è ActionAid con il rapporto “Trattenuti 2024. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri», realizzata con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, da cui emerge che nel 2023 dai Cpr è stato rimpatriato «solo il 10%» degli stranieri con un provvedimento di espulsione ovvero 2.987 su 28.347, mentre il totale dei rimpatri è stato di 4.267 effettuati anche alle frontiere, negli aeroporti o dalle Questure

Secondo il rapporto sono state 50mila le persone straniere detenute dal 2014 al 2023 nei Cpr. Un sistema che funziona «da sempre» a capacità ridotta e nel 2023 al 53% della sua capienza ufficiale. Ad oggi sono aperte e funzionanti solo 10 strutture su 12 attive. «I Cpr in Italia appaiono come modello di disumanità, gestione incontrollata e fallimentare ma comunque sono il modello dei nuovi centri di trattenimento in Albania targati Governo Meloni», commenta Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid.L’altro dato evidenziato dal report è «il disegno di progressiva diversificazione del sistema detentivo per stranieri» quello che ActionAid definisce un circuito detentivo specializzato nel trattenimento dei richiedenti asilo e nella gestione dei rimpatri accelerati dagli stranieri appena arrivati in Italia. Negli ultimi anni – secondo lo studio – i Cpr sembrano essere diventati un ingranaggio della macchina dei rimpatri accelerati dei tunisini eseguiti direttamente dalle zone di frontiera. «La percentuale di cittadini di altre nazionalità effettivamente rimpatriati è infatti progressivamente diminuita, fino al punto di diventare trascurabile». Ad esempio dai Cpr in Sicilia, con il nuovo hub per il ‘trattenimento leggerò, parte il 54% dei rimpatri nazionali, l’85% dei quali di soli cittadini tunisini, i quali però nel 2023 sono stati meno dell’11% degli arrivi complessivi in Italia. Per l’ActionAid in Italia saranno sempre di più i richiedenti asilo trattenuti nei centri situati nei pressi dei luoghi di sbarco, soprattutto tra le nazionalità provenienti da paesi considerati ‘sicurì, quindi l’emergere di un circuito detentivo parallelo a quello dei Cpr.