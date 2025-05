Migranti, specialisti in Search and rescue a confronto: gli elicotteristi di Sigonella ospiti della base aeromobili di Catania

Catania

Specialisti in attività di Search and rescue a confronto: gli elicotteristi di Sigonella sono stati, infatti, ospiti dei colleghi della base aeromobili della Guardia Costiera di Catania. L’incontro con una delegazione del 28° Helicopter Sea Combat Squadron Nas ha rappresentato «un’importante occasione di scambio tecnico-operativo, incentrato principalmente sulle attività Sar», ambito in cui entrambi i reparti esprimono quotidianamente le proprie competenze in contesti complessi e ad alta criticità. Il confronto ha permesso di approfondire i rispettivi mezzi, le tecniche di impiego e le procedure operative adottate nelle missioni di soccorso in mare. La visita si è conclusa con un tour guidato degli elicotteri della Guardia Costiera, durante il quale gli ospiti statunitensi hanno potuto osservare da vicino le specificità e le capacità di intervento della componente aerea del Corpo attraverso la visione dei vari e complessi sistemi di ricerca e di effettivo soccorso. L’iniziativa ha confermato «l’elevato livello di professionalità di entrambi i reparti» e ha posto l’accento sulla forte sinergia tra la Guardia Costiera italiana e la Us Navy, in «un’ottica di crescente cooperazione internazionale a tutela della vita umana in mare e della sicurezza delle rotte marittime nel Mediterraneo». La Base Aeromobili di Catania ha ringraziato «il personale dell’HSC-28 per la visita e ribadisce la propria disponibilità a continuare e rafforzare questo virtuoso dialogo operativo tra alleati».

