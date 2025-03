Mille litri di carburante di dubbia provenienza su un furgone: denunciato il conducente

Polizia

L'uomo è stato bloccato lungo la Tangenziale di Catania

La polizia ieri sera ha denunciato un uomo sorpreso lungo la Tangenziale di Catania alla guida di un furgone sul quale trasportava senza alcuna autorizzazione una grossa cisterna in plastica contenente circa 1.000 litri di carburante dei quali non ha saputo giustificare il possesso.

Il mezzo, che viaggiava con il portellone posteriore semi aperto, non è risultato rubato ed era regolarmente assicurato. Il conducente, che deve rispondere del reato di ricettazione, è stato anche sanzionato amministrativamente per violazione della normativa relativa al trasporto di merce pericolosa. Gli agenti gli hanno anche ritirato la patente di guida e la carta di circolazione.La cisterna è custodita dalla Polizia Stradale in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

