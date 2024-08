Minacce a procuratrice Caramanna, la solidarietà di Anm: «Nulla sia trascurato per la sicurezza»

Cronaca

L'Associazione nazionale magistrati si unisce al coro di messaggi solidarietà verso la magistrata

«L’Associazione nazionale magistrati esprime vicinanza alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, per il nuovo inquietante atto intimidatorio subito in ragione del suo costante impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e alla devianza minorile. Con il coraggio che ha già dimostrato in questi anni, la collega non si lascerà certamente condizionare da questa ignobile azione, continuando a impegnarsi con determinazione e spirito di servizio a tutela della legalità». Così la giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota.«Auspichiamo che nulla sia trascurato per garantire la sicurezza della collega e che sia sempre alta l’attenzione delle istituzioni per prevenire azioni ritorsive, con il chiaro scopo di delegittimazione della giustizia, nei confronti dei magistrati impegnati nel contrasto alla criminalità, ancor più in territori dove è sempre pervasiva e insidiosa la presenza mafiosa», conclude l’Anm.