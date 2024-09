Minacce e percosse alla suocera, assolta. Ma condannata all’ergastolo per l’omicidio del marito

NEL PALERMITANO

Carlo Domenico La Duca è scomparso nel nulla nel 2019. Il corpo non è stato ritrovato. Sarebbe stato ucciso dalla moglie insieme all'amante

Si conclude con l’assoluzione il processo a carico di Luana Cammalleri, accusata dalla madre del del marito, l’agricoltore di Cerda scomparso nel nulla nel 2019, di minacce e percosse.

La donna, in carcere dopo una condanna in primo grado all’ergastolo insieme all’amante, Pietro Ferrara, per assassinato il marito, Carlo Domenico La Duca e per averne fatto sparire il corpo, in passato era stata indagata per minacce nei confronti della suocera, Concettina Grispino. Il procedimento riguardava due episodi del 2017.

Una volta Cammalleri avrebbe attorcigliato il filo del telefono intorno al collo della donna e in un’altra occasionane le avrebbe dato dato due pugni in testa. «Entrambi gli episodi sono avvenuti prima della scomparsa di Carlo La Duca – afferma l’avvocato Giovanni Marchese, difensore di Luana Cammalleri – e si sono verificati quando i rapporti tra i due coniugi erano fortemente incrinati e conflittuali. La difesa ha dimostrato che, diversamente dalla ricostruzione della accusa, i fatti contestati erano unicamente frutto di dichiarazioni rese da Grispino, parte civile nel processo e, soprattutto, parte civile nel processo per omicidio del figlio. Si trattava, dunque, di dichiarazioni rese da una persona fortemente coinvolta».