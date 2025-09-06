Minaccia e picchia una turista che si rifiuta di dargli denaro: parcheggiatore abusivo denunciato a Siracusa

Illegalità

I carabinieri hanno denunciato un posteggiatore abusivo a Siracusa. Ha minacciato e picchiato un turista che si rifiutava di dargli del denaro. Fondamentale è stata la chiamata al 112 da parte di alcuni cittadini che hanno assistito al diverbio e avvisato i carabinieri. Il posteggiatore, un tunisino senza fissa dimora, è accusato di estorsione. E’ stato invece multato un 42enne marocchino che pure chiedeva soldi agli automobilisti.

